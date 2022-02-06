Стал известен состав сборной РФ на женскую индивидуальную гонку по биатлону

Определён состав, который выйдет на женскую индивидуальную гонку от сборной России. Как сообщили в Союзе биатлонистов РФ, Ирины Казакевич на этом старте не будет.

Так, согласно информации, опубликованной в Telegram-канале союза, в состав вошли:

Кристина Резцова,

Ульяна Нигматуллина,

Светлана Миронова,

Евгения Буртасова.

По какой причине Казакевич не попала в сборную, не уточнили, однако, подписчики канала отметили, что если спортсменка пойдёт в связку спринт-пасьют, то у российских биатлонистов будут прекрасные шансы на победу.

Женская индивидуальная гонка по биатлону стартует завтра, 7-го февраля в 12.00 по МСК.

5 февраля биатлонисты из РФ завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в смешанной эстафете.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен