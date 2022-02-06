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Автор Екатерина Широкова

Стал известен состав сборной РФ на женскую индивидуальную гонку по биатлону

Спорт

Определён состав, который выйдет на женскую индивидуальную гонку от сборной России. Как сообщили в Союзе биатлонистов РФ, Ирины Казакевич на этом старте не будет. 

Так, согласно информации, опубликованной в Telegram-канале союза, в состав вошли: 

  • Кристина Резцова,
  • Ульяна Нигматуллина,
  • Светлана Миронова,
  • Евгения Буртасова.

По какой причине Казакевич не попала в сборную, не уточнили, однако, подписчики канала отметили, что если спортсменка пойдёт в связку спринт-пасьют, то у российских биатлонистов будут прекрасные шансы на победу. 

Женская индивидуальная гонка по биатлону стартует завтра, 7-го февраля в 12.00 по МСК.

5 февраля биатлонисты из РФ завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в смешанной эстафете. 

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Прямой Эфир. Олимпиада 2022. Биатлон. Смешанная Эстафета. Трансляция.
Автор: Екатерина Широкова
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