В Кремле поддержали фигуристку Валиеву: "Выступай и всех побеждай!"

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти полностью поддерживают спортсменку Камилу Валиеву, которая оказалась в центре допинг-скандала. Недавно фигуристка при журналистах закрыла лицо капюшоном.

"Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!" — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, слова цитирует ТАСС.

Как отметил Песков, Москва безгранично поддерживает фигуристку. Также представитель Кремля призвал мировую общественность последовать примеру российских властей.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Ильдус Ахметов рассказал о веществе, которое обнаружили в крови Валиевой. По данным специалиста, препарат триметазидин используют для лечения сосудисто-сердечных заболеваний, а также с целью усилить выносливость человека.

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