На что влияет триметазидин, обнаруженный у Валиевой, объяснил врач Ахметов

Врач анестезиолог-реаниматолог Ильдус Ахметов рассказал, на что влияет триметазидин, обнаруженный в крови российской фигуристки Камилы Валиевой.

По его словам, в медицинской практике это вещество применяется для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако триметазидин, отметил эксперт, широко известен и в спорте, ведь он усиливает выносливость организма, передаёт sports.ru.

"Триметазидин повышает толерантность к физической нагрузке, увеличивает силу, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток. Человек меньше устаёт и быстрее восстанавливается", — сказал доктор медицинских наук.

Также специалист отметил, что в микродозах триметазидин содержится в некоторых препаратах. Он порекомендовал спортсменам внимательно читать состав лекарств, чтобы запрещённые вещества не попали в организм перед соревнованиями.

Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. Фигуристку временно отстранили от выступлений, однако ей удалось оспорить запрет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен