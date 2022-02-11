Врач анестезиолог-реаниматолог Ильдус Ахметов рассказал, на что влияет триметазидин, обнаруженный в крови российской фигуристки Камилы Валиевой.
По его словам, в медицинской практике это вещество применяется для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако триметазидин, отметил эксперт, широко известен и в спорте, ведь он усиливает выносливость организма, передаёт sports.ru.
"Триметазидин повышает толерантность к физической нагрузке, увеличивает силу, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток. Человек меньше устаёт и быстрее восстанавливается", — сказал доктор медицинских наук.
Также специалист отметил, что в микродозах триметазидин содержится в некоторых препаратах. Он порекомендовал спортсменам внимательно читать состав лекарств, чтобы запрещённые вещества не попали в организм перед соревнованиями.
Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. Фигуристку временно отстранили от выступлений, однако ей удалось оспорить запрет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Елена Малышева объяснила, как восьмикратная вакцинация от COVID-19 могла отразиться на здоровье Владимира Жириновского, который попал в реанимацию с коронавирусом. .