Спортивный юрист Алексеев оценил вероятность сговора против Валиевой

Случай с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине очень странный. Результат допинг-пробы должны были предоставить гораздо раньше, а не в момент награждения команды. Об этом заявил спортивный юрист Сергей Алексеев, комментируя в интервью Pravda.Ru скандал вокруг российской спортсменки.

По его словам, допинг-пробы анализируются в лабораториях максимум в течение месяца. Однако Валиева узнала свой результат лишь на Олимпийских играх в Пекине.

"Информацию предоставили поздно — через полтора месяца, в момент между официальной победой спортсменов и награждением. Нужно проверять качество работы антидопинговой лаборатории", — сказал эксперт.

Он добавил, что до этой пробы и после неё у Валиевой были отрицательные результаты тестирования. Как отметил специалист, концентрация триметазидина, скорее всего, оказалась мизерной в декабрьском тесте.

Юрист подчеркнул: в силу 15-летнего возраста у фигуристки есть смягчающие обстоятельства. Кроме того, препарат обнаружили задолго до Олимпийских игр, поэтому Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА разрешил ей продолжить выступления. Однако отмену временного отстранения пытаются обжаловать МОК и ISU. Алексеев считает, что окончательное решение по поводу апелляции огласят до 15 февраля.

"Лишения медали можно избежать, если Спортивный международный арбитражный суд в Пекине поддержит решение Дисциплинарного антидопингового комитета. Если же вину Валиевой признают, что маловероятно, медаль отберут, а результаты аннулируют", — заключил собеседник издания.

Ранее церемонию награждения российских фигуристов перенесли на неопределённый срок из-за положительной допинг-пробы у Валиевой. Фигуристку временно отстранили от состязаний, но она успешно обжаловала запрет.

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