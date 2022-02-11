Упала с тулупа: Валиева серьёзно ошибалась на тренировке на фоне допинг-скандала

Российская фигуристка Камила Валиева совершила несколько ошибок на тренировке в олимпийском Пекине. Пользователи соцсетей предположили, что спортсменка расстроилась из-за допингового скандала.

Как сообщает sports.ru, Валиева выполнила четверной сальхов и тройной аксель, а затем упала на четверном тулупе и тройном флипе. Далее фигуристка исполнила последний элемент в прогоне произвольной программы: каскад — тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

По информации издания, в начале тренировки спортсменка не встала в необходимую стартовую позу. Она подготовилась к репетиции короткой программы, хотя должна была исполнить произвольную.

Ранее церемонию награждения российских фигуристов в командном турнире перенесли на неопределённый срок.

Выяснилось, что у Валиевой подтвердилась положительная допинг-проба, которую она сдала ещё 25 декабря 2021 года. Фигуристку временно отстранили от соревнований, однако ей удалось успешно оспорить запрет.

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