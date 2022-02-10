В Кремле выразили поддержку Валиевой в ситуации с допинг-скандалом в Пекине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу сомнительного результата допинг-теста фигуристки из России Камилы Валиевой.

Представитель Кремля выразил сожаление, что вокруг непроверенной информации и непринятого решения относительно российской спортсменки подняли такой информационный шум.

"Начали вопить направо и налево, мы не будет присоединяться к стройному ряду кричальщиков, ориентируемся на МОК, желаем ей и всем спортсменам золотых наград", — заявил Песков, которого цитирует РИА Новости.

Накануне, 9 февраля, Inside the Games опубликовал информацию о том, что причиной отложенного награждения российских фигуристов-победителей командного турнира стала сомнительная допинг-проба одной из участниц команды, Камилы Валиевой.

Решение по поводу Валиевой пока не приняли. Спортсменка продолжает готовиться к выступлению в индивидуальном зачёте, о чём проинформировали в российской Федерации фигурного катания на коньках.

15 февраля Валиева выступит в короткой программе у женщин-одиночниц. Кроме неё, российскую сборную представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

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