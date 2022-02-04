Дмитрий Губерниев рассказал подробности конфликта с украинским журналистом на ОИ

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с украинским журналистом на зимней Олимпиаде-2022 года в Пекине.

"Я проходил мимо и задел перегородочку. После чего сразу извинился. На меня набросились с матерными словами. Я ему ответил. Сначала сказал, что он lucky loser, а потом, что фамилия его мудацкая, потому что кто так обзывается, тот так и называется", — рассказал Губерниев в интервью "Чемпионату".

Дмитрий отметил, что он, кстати, не был похож на украинца. И судя по акценту, это был, скорее, западный молодой человек.

"Ощущение, что в дерьмо вляпался. В журналистской семье не без урода. Возможно, он рассчитывал, что я тресну его по башке. Но я самый миролюбивый комментатор", — подытожил российский журналист.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине торжественно откроются зимние Олимпийские игры-2022. Церемония открытия начнётся в 15.00 по МСК, её будет комментировать Дмитрий Губерниев. В ней примут участие 95 стран.

Сборная Российской Федерации из-за санкций будет выступать под названием и флагом ОКР — Олимпийского комитета России. Знаменосцы нашей команды — хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

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