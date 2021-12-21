Национальная хоккейная лига приостановила сезон из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига объявила каникулы до 27 декабря. Перерыв в регулярном чемпионате, связанный с Рождеством, должен был начаться 24 декабря. Пять игр, которые должны были пройти в этот день, перенесли.

Как сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги, последними играми перед паузой станут матчи "Филадельфии" — "Вашингтон" и "Вегас" — "Тампа". Они пройдут 22 декабря.

26 декабря спортсмены должны сдать тесты на коронавирус. Тренировки возобновятся в этот же день, на них допустят тех, у кого будет отрицательный тест.

Расписание регулярного чемпионата возобновится 27 декабря.

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