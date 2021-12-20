Бывший тренер российской сборной Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош"

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал наставником венгерского "Ференцвароша". Об этом сообщаетcя на официальной странице команды в Twitter. Черчесов, которому 58 лет, покинул сборную России летом 2021 года после чемпионата Европы. Наша команда тогда заняла последнее место в группе. В сборной России тренер работал с 2016 года.

Черчесов был вратарем "Спартака" из Орджоникидзе, московских командах "Спартак" и "Локомотив", дрезденском "Динамо" и "Тироле". В "Спартаке" он выигрывал чемпионаты СССР и России, в "Тироле" — чемпионат Австрии.

Карьеру Черчесов начал в Австрии, там он возглавлял две команды. После этого он был наставником московского "Спартака", сочинской "Жемчужины", грозненского "Терека", пермского "Амкара", московского "Динамо" и польской "Легии".

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