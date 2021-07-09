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Стало известно, чем займётся Черчесов после увольнения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оказалось, что главный тренер сборной России по футболу заранее позаботился об альтернативном деле на случай, если ему придётся покинуть престижный пост.

Стало известно, чем займётся Черчесов после увольнения

Ксения Собчак уверена, что за будущее Станислава Черчесова переживать не стоит.

"Уже бывший главный тренер сборной РФ по футболу подготовил себе и подушку, и пути отступления", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистка объяснила, что Черчесов занимается не только футболом, но и бизнесом.

"По информации "Осторожно, новости!", у Станислава Саламовича основная доля в ООО "Арлан Фиш” — фирмы, которая занимается рыбой (переработкой, консервированием, торговлей, поставками в рестораны и кафе). Компанию основали в 2017 году (спустя год после того, как Черчесов стал главным тренером сборной), но вошел он в нее только полгода назад. В январе стал учредителем с основной долей в фирме — 51%, в апреле увеличил свою долю до 61%", — поведала Собчак.

Светская львица, которая сама чуть было не стала "крабовой королевой", проявила осведомлённость о делах рыбного бизнеса Черчесова.

"Арлан Фиш" — одно из крупнейших рыболовных предприятий Северной Осетии. Цифры очень неплохие: выручка компании в 2019 году — 66,5 млн, в 2020 году в два раза больше — 131,2 млн", — написала Собчак.

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ЧЕРЧЕСОВ: ИЗБРАННОЕ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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