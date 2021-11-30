Левандовски поздравил Месси с "Золотым мячом"

Роберт Левандовски поздравил Лионеля Месси с наградой "Золотой мяч". Нападающий "ПСЖ" получил ее в седьмой раз в карьере.

"Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, завоевавших "Золотой мяч". Также поздравляю всех номинантов! Я стал лауреатом награды "Нападающий года", и ни один футболист не может выиграть индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных болельщиков за его спиной. Спасибо за поддержку", — написал Левандовски на своей странице в Twitter.

Сам форвард "Баварии" занял второе место.

Ранее Лионель Месси в своем аккаунте Inastagram поделился радостью от того, что получил награду. Он обратился к своим болельщикам.

"Хочу поблагодарить вас, посвятить эту награду своим коллегам и штабу сборной Аргентины за этот прекрасный год, который мы прожили. Также благодарен "Барселоне" и "ПСЖ", — написал футболист.

Также он поблагодарил семью и друзей.

"И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Всех крепко обнимаю!!!" — написал Месси.

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