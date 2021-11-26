Нападающего "Спартака" Александра Соболева номинировали на звание лучшего футболиста Лиги Европы. Он забил два гола в игре с итальянским "Наполи".
Как сообщают "Вести ", московская команда выиграла со счётом 2:1.
УЕФА уже по традиции определяет лучшего игрока тура в Лиге Европы. В матче с "Наполи" Соболев реализовал пенальти, а затем нанёс точный удар головой.
На звание лучшего футболиста также претендуют:
Александр Соболев — центральный нападающий московского "Спартака" и сборной России. Воспитанник барнаульского "Динамо". Профессионально заниматься спортом он начал в 2015 году. В январе 2020 года перешёл в московский "Спартак". В июле того года он был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.
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