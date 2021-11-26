Нападающий "Спартака" Соболев может стать лучшим футболистом Лиги Европы

Нападающего "Спартака" Александра Соболева номинировали на звание лучшего футболиста Лиги Европы. Он забил два гола в игре с итальянским "Наполи".

Как сообщают "Вести ", московская команда выиграла со счётом 2:1.

УЕФА уже по традиции определяет лучшего игрока тура в Лиге Европы. В матче с "Наполи" Соболев реализовал пенальти, а затем нанёс точный удар головой.

На звание лучшего футболиста также претендуют:

полузащитник "Байера" Роберт Андрих ,

, Райан Шерки из "Лиона"

из "Лиона" и нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос.

Александр Соболев — центральный нападающий московского "Спартака" и сборной России. Воспитанник барнаульского "Динамо". Профессионально заниматься спортом он начал в 2015 году. В январе 2020 года перешёл в московский "Спартак". В июле того года он был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

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