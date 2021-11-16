Ургант объяснил, в чём заключается успех сборной России по футболу

Телеведущий Иван Ургант высказал своё мнение об итоге квалификационного матча ЧМ-2022 между Хорватией и Россией в "Вечернем Урганте" на Первом канале. По результатам игры российским футболистам не удалось получить право на прямой выход на мундиаль. Второй шанс будет у России в марте, когда она примет участие в стыковом турнире.

Ургант решил по-своему поддержать российских футболистов:

"Матч Хорватия-Россия. После этой игры лично я решил возродить акцию "Усы надежды", чтобы сборная смогла попасть в финальную часть чемпионата мира. Успех, видимо, заключается именно в этом".

Телеведущий недоумевает, как так получилось, что и счёт в игре был хороший, и гол был забит россиянами, но при этом Россия всё равно проиграла:

"Матч закончился хорошим футбольным счётом 1:0. Гол забил российский футболист, но мы проиграли. О чём это говорит? Что-то с судейством не то. Теперь нас ждут стыковые матчи в марте следующего года".

Также в проигрыше российской сборной Ургант обвинил погодные условия и сильный дождь, иронично отметив, что виновато всё, что угодно, только не сами футболисты.

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