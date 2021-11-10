Иван Ургант посмеялся над депутатами Госдумы, которым не хватило кабинетов

Телеведущему Ивану Урганту показалась забавной ситуация с депутатами Госдумы, которым не хватило кабинетов. Реакцию шоумена на эту новость можно оценить в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале, отрывок которой можно увидеть на YouTube.

Телеведущий сравнил депутатов, оставшихся без кабинетов, с мигрантами, добавив, что на развитии демократии в России факт роста числа парламентариев сказывается плохо:

"В Госдуме из-за увеличения количества сотрудников два десятка депутатов не имеют постоянных кабинетов. Это так называемые депутаты-мигранты, которые пришли в Госдуму в поисках лучшей жизни, а им не выдали кабинеты. Получается, что после выборов в Госдуме появилась пятая фракция, и не осталось кабинетов. Это говорит о том, что демократия мешает нормально работать Госдуме".

Ургант иронично отметил, что некоторые депутаты могут обойтись и без кабинетов.

"Например, зачем кабинет Анатолию Вассерману? Он ему не нужен. У него в жилетке всё необходимое, включая стул, кресло и портрет президента".

По мнению шоумена, депутат Денис Майданов может работать в гитарном чехле, если освободит его от денег. А Тимофей Баженов, по уверению ведущего, может трудиться прямо в коридоре Госдумы на лапнике и ельнике, у костра, который поможет отгонять гнус.

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