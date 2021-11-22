В России назначили нового президента премьер-лиги. Им стал Ашот Хачатурянц, который был до этого исполняющим обязанности.
Как сообщает пресс-служба премьер-лиги , за него сегодня, 22 ноября, проголосовали единогласно.
Прежний президент Сергей Прядкин покинул свой пост в октябре. Он был президентом 14 лет.
Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории российской премьер-лиги после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).
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