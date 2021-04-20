Семь российских арбитров по разным причинам исключены из числа тех, которые могут обслуживать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). В феврале в список включили 27 человек, но позже запрет на работу в лиге получили:
Таким образом, работать главными судьями в РПЛ могут:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.