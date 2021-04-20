Из Российской премьер-лиги исключены семеро арбитров

Семь российских арбитров по разным причинам исключены из числа тех, которые могут обслуживать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). В феврале в список включили 27 человек, но позже запрет на работу в лиге получили:

Алексей Еськов;

Евгений Турбин;

Алексей Сухой;

Николай Волошин;

Алексей Амелин;

Роман Галимов;

Анатолий Жабченко.

Таким образом, работать главными судьями в РПЛ могут:

Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург);

Станислав Васильев (Ижевск);

Михаил Вилков (Нижний Новгород);

Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

Сергей Карасёв, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва);

Евгений Кукуляк (Калуга);

Павел Кукуян (Сочи);

Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров);

Владимир Москалёв (Воронеж);

Артем Чистяков (Кулешовка).