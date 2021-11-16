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Слуцкая: "61 тысяча долларов за золото Олимпиады - это адекватная цена"

Спорт

Серебряный призёр Олимпиады 2002 и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказала своё мнение о суммах, которые получают спортсмены за победы на Олимпийских Играх. Своим мнением Слуцкая поделилась в беседе с "Матч ТВ".

Слуцкая: "61 тысяча долларов за золото Олимпиады - это адекватная цена"

Фигуристка напомнила, что спортсменам за золотую олимпийскую медаль полагается выплата в 61 тысячу долларов. По её мнению, за достижения в честь страны это вполне приемлемая цена:

"Это адекватная цена? Мы должны сказать спасибо, что есть такая сумма. Где-то и тысячу долларов платят".

До этого Дзамболат Тедеев, главный тренер российской сборной по вольной борьбе, выразил недовольство размерами выплат победителям Олимпиады в Токио, отметив, что сумма призовых выплат грузинским, узбекским и азербайджанским атлетам гораздо больше.

Выплаты спортсменам, получившим в Токио золотые медали, составили 4 миллиона рублей, за серебро выплачивали по 2,5 миллионов рублей, за бронзу — 1,7 миллионов рублей. Кроме этого, каждый атлет получил по автомобилю BMW.

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Автор: Светлана Нерадовская
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