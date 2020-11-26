Ирина Слуцкая получила серьезную травму

Фигуристка пожаловалась подписчикам в Instagram на то, что непредвиденные обстоятельства нарушили её радужные планы.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию объяснила поклонникам, что неудачно упала и теперь закована в гипс. Ирина тут же успокоила фанатов, уверив, что её здоровье находится в руках профессиональных врачей.

Расстройство фигуристки вызвало не только то, что она теперь передвигается на костылях, но и то, что придётся отложить запланированную поездку с семьёй в Финляндию.

Спортсменка не стала объяснять, как именно и где она упала. Свою ситуацию она объяснила с юмором.

"Упал, очнулся — гипс!" — написала Ирина в Instagram.

К вынужденному ограничению Слуцкая отнеслась смиренно. Она планирует использовать время, которое понадобится для врачевания травмы, на отдых.