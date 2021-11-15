Карпин может покинуть пост тренера сборной России до стыковых матчей

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может уйти с поста до начала стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

Карпин стал главным тренером сборной России 26 июля. С этого момента российская команда сыграла семь матчей в групповом этапе отборочного турнира на ЧМ-2022, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В группе H сборная России заняла второе место после Хорватии с 22 очками. У команды есть шанс попасть в Катар на Чемпионат мира, если она хорошо себя проявит в стыковых матчах. В соответствии с регламентом, в стыки попадают 10 команд, которые заняли вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

"Есть ли уверенность, что я буду главным тренером сборной России в стыковых матчах? Я не знаю, думаю. Я размышляю об этом. Дедлайн по решению — может быть, неделя. Мне нужно отдохнуть, спокойно проанализировать, дальше подумать", — сказал Карпин в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

Контракт Карпина действует до декабря 2021 года. Если сборная России выйдет в раунд плей-офф, то соглашение будет автоматически продлено.

Ранее сборная России уступила команде Хорватии со счётом 1:0. Валерий Карпин назвал это поражение самым обидным в его тренерской карьере.

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