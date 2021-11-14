Сборная России сыграет в стыковых матчах за ЧМ-2022

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии со счётом 1:0. Единственный гол в свои ворота забил Фёдор Кудряшов за 10 минут до окончания матча.

Матч проходил на стадионе "Полюд" в Сплите (Хорватия). На протяжении всей игры хорваты прессинговали и удерживали мяч большую часть времени. Футболисты играли под сильным ливнем.

На 81-й минуте хорватский защитник Борно Соса навесил с левого фланга во вратарскую, а Кудряшов неудачно подставил ногу, отчего мяч улетел в ворота сборной России.

Таким образом, российская сборная заняла второе место в отборочной группе H с 22 очками. У команды есть шанс попасть в Катар на Чемпионат мира, если она хорошо себя проявит в стыковых матчах. В соответствии с регламентом, в стыки попадают 10 команд, которые заняли вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

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