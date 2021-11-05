Хоккеисту НХЛ грозит дисквалификация из-за допинг-пробы восьмилетней давности

Хоккеисту Валерию Ничушкину грозит дисквалификация на четыре года. У игрока НХЛ обнаружили превышенные показатели тестостерона в допинг-пробе. Правда, кровь на анализ брали аж восемь лет назад.

Допинг-пробу, которую проверили на наличие запрещённых веществ, спортсмен сдавал в период подготовки к Олимпийским играм — 2014.

"По нашим данным, сторона игрока только сейчас получила документы о положительной допинг-пробе. Именно поэтому объяснить ситуацию восьмилетней давности на данном этапе никто не может. ФХР воздержалась от комментариев на момент написания данного текста", — пишет Sport 24.

Как сообщает издание, решения о дисквалификации будет принимать трибунал. По словам юриста, предсказать решение невозможно. Будет учитываться множество факторов. Если же комиссия признает Ничушкина "виновным", то хоккеисту закрыта дорога на лёд минимум на четыре года.

Ранее Pravda.Ru о дисквалификации российского волейболиста по той же причине. Дмитрию Мусэрскому запретили играть из-за обнаружения допинга в пробах 2013 года. Волейболиста отстранили до января 2022.

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