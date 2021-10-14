Россия виновата потому, что она Россия - депутат Вассерман о допингскандалах

Исполком Всемирного антидопингового агентства одобрил рекомендации своего комитета о продлении "санкций" против Национальной антидопинговой лаборатории. Её работу остановили в прошлом году, но в ВАДА решили, что и теперь лаборатория не должна работать со спортсменами.

По словам депутата Госдумы VIII созыва Анатолия Вассермана, лаборатория не может проводить анализ крови на выявление запрещённых веществ в организме спортсменов. По мнению политика, ВАДА последнее время очень рьяно демонстрирует негативное отношение к России.

"Я считаю, что после Олимпиады в Сочи, которая прошла в 2014 году, ВАДА систематически демонстрирует свою ангажированность и откровенно доказывает, что Россия всегда виновата по той простой причине, что это… Россия", — цитирует Вассермана издание Аrgumenti. ru.

По его словам, ВАДА отстаёт от современных методов выявления запрещённых веществ. К примеру, срок определения наличия в крови допинга 10 лет. Но так как наука шагнула вперёд, метод агентства устарел и даже даёт "право на ошибку".

"С тех пор как установили этот срок, заметно возросла чувствительность многих методов химического анализа, и это привело к тому, что повысилась вероятность принять естественные вещества за запрещённые", — считает Вассерман.

Вассерман сравнил действующий ВАДА с "Международным трибуналом по бывшей Югославии". По мнению депутата, доказать то, что ты не виноват невозможно. Презумпция невиновности работает лишь тогда, когда речь идёт не о России.

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