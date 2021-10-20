Мусэрского дисквалифицировали из-за допинг-пробы 2013 года

Российского волейболиста Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали до следующего года. Специалисты проверили анализы спортсмена на допинг и выявили запрещённые вещества. Правда, сдавал кровь Мусэрский ещё в 2013 году.

С 2018 года российский спортсмен выступает за японский клуб «Сантори Санбердз». Информацию о том, что Мусэрский отстранён от игр до января 2022 года, озвучили в Международной федерации волейбола.

Как отметил тренер Мусэрского, запрет вступил в силу ещё в апреле, и с весны руководство спортивного сообщества пытались "решить ситуацию".

Несмотря на запрет, российский волейболист всё же сыграл пять матчей за сборную России в Лиге Наций-2021.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что работу Национальной московской антидопинговой лаборатории приостановили решением ВАДА. В свою очередь, российские депутаты посчитали это "ангажированностью" и заявили, что отечественных спортсменов третируют и втягивают в допинг-скандалы лишь потому, что они из России.

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