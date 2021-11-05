Матч "Спартак - Лестер" в Англии завершился со счётом 1:1

Московский "Спартак" сыграл вничью с английским "Лестером" в матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Игра проходила на стадионе "Кинг Пауэр", который является домашней ареной ФК "Лестер". Первый гол на 51-ой минуте матча забил футболист "Спартака" Виктор Мозер. Через несколько минут счёт сравнял спортсмен из английской команды Даниэль Амарти.

"Настрой на матч? Ничего такого не было, просто готовились и знали, что будет сложно. Вчера на тренировке узнал, что сыграю", — сказал вратарь "Спартака" Александр Селихов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Сейчас в активе "Спартака" имеется четыре очка. Московский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице. Английский "Лестер" укрепился на третьем месте с пятью очками.

В следующем туре команда "Спартак" сыграет против "Наполи". Игра пройдёт в Москве 24 ноября.

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