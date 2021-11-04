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Арабские шейхи до "Спартака" планировали приобрести акции двух других клубов

Спорт

Ещё до пандемии COVID-19 сотрудники компании шейха Мансура из Объединённых Арабских Эмиратов хотели купить часть акций российских ФК "Сочи" и "Зенит", пишет "РБ Спорт".

Арабские шейхи до "Спартака" планировали приобрести акции двух других клубов

Недавно стало известно, что сейчас City Football Group (CFG), принадлежащая шейху, ведёт переговоры с руководителями клуба "Спартак". Корпорация планирует приобрести 20% его акций.

Однако ещё весной прошлого года представители CFG пытались договориться о вложениях в петербургский "Зенит" и приобретении некоторой части акций клуба. "Газпром", спонсирующий команду с 2005 года, отказал им в этом.

Дальше шейхи вышли на связь с клубом "Сочи", провели переговоры с Борисом Ротенбургом, но и в этом случае достигнуть соглашения не получилось.

  • После объявления ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в CFG поставили все планы на паузу.

Добавим, компания шейха из ОАЭ также владеет английским клубом "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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