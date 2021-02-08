Как "Зенит" стал одним из самых богатых клубов мира

Аудиторская компания Deloitte выпустила новый рейтинг самых богатых клубов Европы за сезон 2019/20.
В ТОП-5 по выручке вошли:
"Зенит" занял 15-е место, уступив "Интеру" на 55 миллионов евро. Петербургский клуб получил 236,5 миллиона евро. "Интер" — 291,5 миллиона евро.
Рядом с "Зенитом" располагаются: "Эвертон" (212 миллионов евро), "Шальке" (222,8 миллиона евро) и "Лион" (212 миллионов евро).
Сравнение результатов "Зенита" и его конкурентов с прошлым годом:
|
Клуб
|
Выручка 2018/19
|
Выручка 2019/20
|
Изменение выручки
|
"Эвертон"
|
210,5
|
212
|
Рост — 0,7%
|
"Шальке"
|
324,8
|
222,8
|
Спад — 31,4%
|
"Лион"
|
220,9
|
180,7
|
Спад — 18%
|
"Зенит"
|
180,4
|
236,5
|
Рост — 31%
В рейтинге Deloitte 2018/19 "Зенит" занимал 28-е место. Тогда основными конкурентами клуба стали "Порту" (176,2 миллиона евро) и "Кристал Пэлас" (174,5 миллиона евро).
"Зенит постоянно двигается в финансовом рейтинге. Например, в сезоне 2016/17 петербургский клуб занимал 23-е место, но с такой же выручкой, как в сезоне 2018/19 (180,4 миллиона евро). А в сезоне 2017/18 "Зенит" занял 25-е место — 167,8 миллиона евро.
Финансовый рейтинг аудиторской компании получился неоднозначным из-за коронавирусной паузы. Европейские лиги действовали исходя из решений правительств. В АПЛ, серии А и Ла лиге возобновили турниры в июне. Французский чемпионат был досрочно завершен.
Бундеслига возобновила турнир быстрее всех — 16 мая 2020 года. Позже всех возобновился чемпионат Италии — 20 июня. РПЛ возобновился 19 июня, был завершен 22 июля, и новый сезон начат уже 8 августа.
Из-за паузы в чемпионатах были заморожены ТВ-контракты клубов. Изменились спонсорские доходы, которые считаются основным источником доходов (около 47 процентов от общей выручки в среднем).
Как писал Deloitte в своем рейтинге, выручка от трансляций в РПЛ признавалась за два финансовых года.
Другая особенность рейтинга — не учитывался трансферный баланс. То есть доходы или расходы от трансферов не повлияли на финансовый рейтинг исследования.
В исследовании учитываются доходы от проведения матчей, продаже прав на трансляции и коммерческую деятельность клуба, например, спонсорские контракты.
В целом же суммарные доходы ТОП-20 лучших клубов снизились на 12 процентов — с 9,2 миллиарда евро до 8,2 миллиарда евро. Доходы от проведения матчей и билетов упали на 17 процентов, а выручка от коммерческой деятельности выросла на 3 процента до 105 миллионов евро. Доходы от продажи прав на трансляции упали на 23 процента.
Причины сдвига "Зенита" в рейтинге:
В целом доходы "Зенита" схожи с сезоном 2015/16. В очередном рейтинге Deloitte "Зенит" занял 17-е место. По процентному соотношению доходов все практически одинаково.
|
Доходы
|
2015/16
|
2019/20
|
Коммерческая деятельность
|
145,8 миллиона евро (74%)
|
175 миллионов евро (74%)
|
Продажа прав на трансляции
|
40,4 миллиона евро (21%)
|
46,7 миллиона евро (20%)
|
Продажа билетов и атрибутики
|
10,3 миллиона евро (5%)
|
14,8 миллиона евро (6%)
По цифрам значительно выросли доходы от коммерческой деятельности. Аналитики Deloitteуверены, что драйвером роста стал новый стадион "Газпром Арена", веденный в эксплуатацию в 2016 году.
В сезоне 2019/20 по доходам от коммерческой деятельности "Зенит" занимает 11-е место.
Финансовый спад доходов носит временный характер. У каждой лиги уже налажены меры по профилактике и проверке спортсменов на коронавирус. Со временем зрителям разрешат посещать матчи, а клубы смогут найти инвестиции даже в игровой индустрии.
Например, недавно известный издатель и разработчик Epic Games организовал коллаборацию футбольных клубов с Fortnite для проведения Кубка Пеле. Напомним, что российские клубы отказались от сотрудничества.
Football (or Soccer to some) is coming to Fortnite ⚽
Your favorite clubs' Outfits, a new Creative Hub and we've teamed up with Legendary player @Pele to bring you the Pelé Cup. Compete to earn his iconic Air Punch Emote and the new Kickoff Set!January 19, 2021
Хотя по прогнозам Deloitte, сезон 2020/21 будет еще хуже по сравнению с прошлым из-за эпидемиологической ситуации в Европе.
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