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Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на "Розе Хутор" в начале апреля

Спорт

Стартовали продажи Early Birds туров на самый известный в России фестиваль экстремального спорта и музыки в горах, который в 2022-м году пройдет с 1 по 10 апреля на круглогодичном горном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на "Розе Хутор" в начале апреля

На протяжении 12-ти лет Quiksilver New Star Camp принимает ежегодно на своем мероприятии в горах порядка десяти тысяч любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out. В этом году, как сообщают организаторы, статистика продаж Early Birds туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Фестиваль грядущего года пройдет в формате Mountain Phenomenon. В чем именно выражается "горный феномен" Quiksilver New Star Camp 2022, гостям предстоит узнать в апреле. Неизменными на фестивале остаются выступления известных всему миру артистов и спортивные ивенты с участием топовых райдеров со всех уголков планеты.

Гостей также ждет:

  • катание на сноуборде и лыжах,
  • соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100.000 кв. м., который будет построен организаторами на высоте 1600 м,
  • dj-сеты в горах под открытым небом,
  • йога,
  • лекции,
  • кинопоказы,
  • а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии.

Фестиваль примет райдеров из более чем 70 городов России, которые ежегодно приезжают на "Роза Хутор", чтобы улучшить свои навыки на трех линиях сноупарка (pussy, middle и pro) и принять участие в соревнованиях с призами от крупных брендов и партнеров фестиваля.

Сноу парк, Роза Хутор
 

Именно благодаря сотрудничеству New Star Camp с такими лидерами экстрим индустрии как Quiksilver, DC Shoes, Red Bull и GoPro, фестиваль ежегодно посещают мировые легенды сноубординга и фриски, а также победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и X Games.

Следить за новостями спортивной, музыкальной и культурной программ и анонсами артистов можно в инстаграм-аккаунте фестиваля и на его официальном сайте www. newstarcamp.ru, где также можно приобрести Early Bird пакет участника по специальной цене. В тур входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и локациям фестиваля.

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Автор: Ольга Лазарева
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