EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Корону" признали лучшим драматическим сериалом на церемонии "Эмми"
Немецкая фабрика игрушек представила медвежонка "в память о Меркель"
Талибы* приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
Учёные из Британии рассказали, как получить "сверхиммунитет" от коронавируса
Саакашвили смотрит вдаль и видит: "Северный поток-2" будет-таки полезен Украине
Стоимость места в очереди за iPhone 13 в Москве перевалила за сотню тысяч рублей
Трамп заявил, что Байден превращает США в "выгребную яму человечества"
Россияне хотят обанкротиться на миллиарды рублей
"Ложь, презрение и кризис в отношениях": глава МИД Франции об отношениях в НАТО

Месси обвинили в пренебрежительном отношении к менеджеру своего клуба Почеттино

Спорт » Командные виды » Футбол

Лионеля Месси обвинили в том, что он холодно обошелся с менеджером "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино после того, как аргентинский футболист был заменен на 76-й минуте матча против «Лиона», проходившего в воскресенье вечером Парке де Пренс (Париж).

ПСЖ в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу принимал на своем поле футболистов «Лиона».

Почеттино решил заменить Месси Ахрафом Хакими, когда счёт игры был 1: 1. Это крайне не понравилось звезде футбола – он даже не подал руки наставнику клуба, когда уходил на скамейку запасных. Этот момент попал в кадры трансляции матча.

В этой встрече футболисты «Лиона» открыли счет в начале второго тайма: Лукас Пакета забил гол на 54-й минуте, а на 66-ой хозяева поля его сравняли после пенальти Неймара.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Талибы* приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
Учёные из Британии рассказали, как получить "сверхиммунитет" от коронавируса
Саакашвили смотрит вдаль и видит: "Северный поток-2" будет-таки полезен Украине
Стоимость места в очереди за iPhone 13 в Москве перевалила за сотню тысяч рублей
Трамп заявил, что Байден превращает США в "выгребную яму человечества"
Россияне хотят обанкротиться на миллиарды рублей
"Ложь, презрение и кризис в отношениях": глава МИД Франции об отношениях в НАТО
Блокбастер "Дюна" стал лидером российского кинопроката за уикенд
В Японии хотят просить защиты у США от Пекина и Пхеньяна
На Канарах после 50 лет сна проснулся вулкан. Власти эвакуируют 10 тысяч человек
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Здоровье
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Ирина Шлионская Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь Ирина Шлионская Дарья Любимская Скоро мама: что делать, чтобы роды прошли идеально Дарья Любимская Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
Российский шоу-бизнес
Анна Нетребко получила цветы от Путина на юбилейном концерте в Кремле
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Политика. Новости и аналитика
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников