Месси обвинили в пренебрежительном отношении к менеджеру своего клуба Почеттино

Лионеля Месси обвинили в том, что он холодно обошелся с менеджером "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино после того, как аргентинский футболист был заменен на 76-й минуте матча против «Лиона», проходившего в воскресенье вечером Парке де Пренс (Париж).

ПСЖ в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу принимал на своем поле футболистов «Лиона».

Почеттино решил заменить Месси Ахрафом Хакими, когда счёт игры был 1: 1. Это крайне не понравилось звезде футбола – он даже не подал руки наставнику клуба, когда уходил на скамейку запасных. Этот момент попал в кадры трансляции матча.

В этой встрече футболисты «Лиона» открыли счет в начале второго тайма: Лукас Пакета забил гол на 54-й минуте, а на 66-ой хозяева поля его сравняли после пенальти Неймара.