Паралимпиада в Токио пройдёт при пустых трибунах. Пустят только школьников

Паралимпийские игры в Токио пройдут при пустых трибунах из-за тревожной ситуации с коронавирусом.

Об этом сегодня объявили организаторы со ссылкой на совместное решение Международного Паралимпийского комитета (МПК), правительства Токио и центрального правительства Японии.

Исключение на Паралимпийских играх, которые начнутся 24 августа, планируется сделать для школьников в рамках программы интегративного воспитания: им разрешено смотреть соревнования, если местные школьные власти согласуют это с родителями.

Во время Паралимпийских игр за медали будут соревноваться около 4400 спортсменов примерно из 160 стран.

Нико Капель, паралимпиец

Нико Капель, победитель Паралимпийского турнира в Рио, считает, что

"абсолютно понятно, что игры проходят без зрителей, если Япония считает это правильным. Туда приедут спортсмены со всего мира и лишний риск неуместен".

Ситуация с "ковидом"

Из-за обострившейся ситуации с COVID-19 Япония планирует продлить чрезвычайное положение, действующее в Токио и пяти других регионах, и расширить его до семи других префектур до 12 сентября и, следовательно, до окончания Паралимпийских игр, как сообщили японские СМИ.

Окончательное решение правительство страны официально объявит уже сегодня.

Число новых инфекций в Токио почти утроилось с начала Олимпийских игр.

На встрече организаторов Паралимпийских игр президент IPC Эндрю Парсонс сказал, что недавно завершившиеся в Токио Олимпийские игры показали, что игры "могут быть безопасно проведены, несмотря на пандемию". По словам Парсонса, меры по защите участников, а также населения сработали.

"Тем не менее на Паралимпийских играх любая небрежность особенно недопустима. Нельзя быть небрежным. Все должны оставаться "бдительными" и соблюдать правила", — говорит Парсонс.

Россия на паралимпиаде в Токио

МПК подтвердил право на участие в Играх всех атлетов, заявленных Паралимпийским комитетом России.

В состав делегации ПКР вошли 242 спортсмена.

Россияне примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу соревнований.

Андрей Вдовин и Елена Паутова

Знаменосцами сборной РФ на церемонии открытия станут Андрей Вдовин, шестикрaтный чeмпион мира по легкой aтлетике в бeге на короткие дистaнции, и Елена Паутова, двукратная чeмпионка Паралимпиад в беге на 1500 метров.