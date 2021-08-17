Паралимпийские игры в Токио пройдут при пустых трибунах из-за тревожной ситуации с коронавирусом.
Об этом сегодня объявили организаторы со ссылкой на совместное решение Международного Паралимпийского комитета (МПК), правительства Токио и центрального правительства Японии.
Исключение на Паралимпийских играх, которые начнутся 24 августа, планируется сделать для школьников в рамках программы интегративного воспитания: им разрешено смотреть соревнования, если местные школьные власти согласуют это с родителями.
Во время Паралимпийских игр за медали будут соревноваться около 4400 спортсменов примерно из 160 стран.
Нико Капель, победитель Паралимпийского турнира в Рио, считает, что
"абсолютно понятно, что игры проходят без зрителей, если Япония считает это правильным. Туда приедут спортсмены со всего мира и лишний риск неуместен".
Из-за обострившейся ситуации с COVID-19 Япония планирует продлить чрезвычайное положение, действующее в Токио и пяти других регионах, и расширить его до семи других префектур до 12 сентября и, следовательно, до окончания Паралимпийских игр, как сообщили японские СМИ.
Окончательное решение правительство страны официально объявит уже сегодня.
На встрече организаторов Паралимпийских игр президент IPC Эндрю Парсонс сказал, что недавно завершившиеся в Токио Олимпийские игры показали, что игры "могут быть безопасно проведены, несмотря на пандемию". По словам Парсонса, меры по защите участников, а также населения сработали.
"Тем не менее на Паралимпийских играх любая небрежность особенно недопустима. Нельзя быть небрежным. Все должны оставаться "бдительными" и соблюдать правила", — говорит Парсонс.
МПК подтвердил право на участие в Играх всех атлетов, заявленных Паралимпийским комитетом России.
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