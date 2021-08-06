Заявление украинских синхронисток о дружбе с российскими коллегами не осталось без внимания на родине спортсменок.
Четвёртого августа на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования дуэтов у синхронисток. Победу одержали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, а бронза досталась Марте Фединой и Анастасии Савчук из Украины.
На церемонии награждения диктор перепутал украинок с россиянками, но Федина и Савчук признались, что не придали инциденту никакого значения. По словам спортсменок, у них дружественные отношения с российскими коллегами. Марта Федина заверила репортёров, что девушки радуются друг за друга во время Олимпиады:
"Мы с ними лучшие подружки! Это очень приятно, потому что когда я была маленькой, видела их по телевизору".
Слова синхронисток не остались без внимания украинской общественности. Политолог Алексей Голобуцкий заметил у себя в Telegram, что подобные признания заставят украинских партнёров усомниться в истинности заявлений Киева о противостоянии с Россией:
"Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи".
Также Голобуцкого возмутило выступление Фединой и Савчук на русском языке. Политолог убеждён, что синхронистки обязаны общаться с представителями СМИ только по-украински.
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