"Гордый белорус сбежал": ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия

Чиновник из Евросоюза отреагировал на скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель выступил с критикой в адрес главы Белоруссии и уличил его в нарушении олимпийского перемирия после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, произошедшего на Играх в Токио. Обращение Борреля опубликовано в Twitter.

По словам чиновника, он был очень рад, когда узнал, что Тимановская добралась до Польши живой и невредимой:

Еще один гордый представитель белорусской нации бежал из страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения им олимпийского перемирия.

Напомним, на токийской Олимпиаде Тимановская пожаловалась в соцсетях на решение тренерского штаба, поставившего спортсменку на эстафету, в которой она не должна была участвовать. Позже легкоатлетка сообщила, что ее сняли с соревнований и хотели силой отправить в Белоруссию. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, и теперь спортсменка намерена остаться в Европе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.