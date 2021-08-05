Бабушка запретила легкоатлетке Тимановской возвращаться в Белоруссию

Спортсменка рассказала, когда сможет приехать на родину.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выступила 5 августа в Польше на специальной пресс-конференции, транслировавшейся в YouTube. Спортсменка отметила, что на данный момент не думает о поисках политического убежища и рассчитывает на продолжение карьеры.

По словам Тимановской, Фонд спортивной солидарности выразил готовность помочь попавшей в сложную ситуацию легкоатлетке, если она не вернется в Белоруссию. Также Кристина сообщила, что советовалась с близкими перед принятием важного решения:

Когда я шла в машину, позвонила бабушка и сказала, что мне нельзя возвращаться в Белоруссию. Возможно, кто-то в Белоруссии смог ей передать, что меня будет ждать, если я вернусь.

Тимановская заявила, что вернется на родину только тогда, когда поймет, что там ей не угрожает никакая опасность, а остановиться в Польше ей порекомендовали родители.