Арсений Зданевич заверил, что он и Тимановская — "простые спортивные люди".
Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич заявил в интервью изданию SkyNews, что сейчас он в Киеве, после чего собирается уехать в соседнюю Польшу. Кроме того, Зданевич сказал, что планирует быть рядом с женой, в какой бы стране она не оказалась.
По словам Зданевича, он и Тимановская никогда не поддерживали белорусскую оппозицию, и у них нет каких-либо связей с противниками Лукашенко:
"Мы — простые спортивные люди, занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционными движениями".
Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую хотели силой эвакуировать с Олимпийских игр в Белоруссию. В Интернете была опубликована аудиозапись, на которой слышен разговор спортсменки с чиновниками, уговаривающими легкоатлетку не конфликтовать и вернуться на родину.
Международный олимпийский комитет будет самостоятельно расследовать "дело Тимановской".
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