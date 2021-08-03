Муж легкоатлетки Тимановской рассказал о связях с белорусской оппозицией

Арсений Зданевич заверил, что он и Тимановская — "простые спортивные люди".

Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич заявил в интервью изданию SkyNews, что сейчас он в Киеве, после чего собирается уехать в соседнюю Польшу. Кроме того, Зданевич сказал, что планирует быть рядом с женой, в какой бы стране она не оказалась.

По словам Зданевича, он и Тимановская никогда не поддерживали белорусскую оппозицию, и у них нет каких-либо связей с противниками Лукашенко:

"Мы — простые спортивные люди, занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционными движениями".

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую хотели силой эвакуировать с Олимпийских игр в Белоруссию. В Интернете была опубликована аудиозапись, на которой слышен разговор спортсменки с чиновниками, уговаривающими легкоатлетку не конфликтовать и вернуться на родину.

Международный олимпийский комитет будет самостоятельно расследовать "дело Тимановской".