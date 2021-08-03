Инцидент с легкоатлеткой Тимановской в США назвали "очередным актом репрессий".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не остался в стороне в ситуации со скандалом, разгоревшимся на токийской Олимпиаде вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.
У себя в Twitter Блинкен обвинил Александра Лукашенко в посягательстве на свободу слова и базовые человеческие права, а также заявил, что белорусское правительство пыталось
"совершить акт репрессий на международном уровне".
По словам Блинкена, подобные действия Лукашенко "подрывают олимпийский дух". МИД Японии на данный момент от комментариев отказался.
МОК планирует начать собственное расследование по делу Тимановской.
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