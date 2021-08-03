Глава Госдепа США: Лукашенко виновен в подрыве олимпийского духа

Инцидент с легкоатлеткой Тимановской в США назвали "очередным актом репрессий".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не остался в стороне в ситуации со скандалом, разгоревшимся на токийской Олимпиаде вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

У себя в Twitter Блинкен обвинил Александра Лукашенко в посягательстве на свободу слова и базовые человеческие права, а также заявил, что белорусское правительство пыталось

"совершить акт репрессий на международном уровне".

По словам Блинкена, подобные действия Лукашенко "подрывают олимпийский дух". МИД Японии на данный момент от комментариев отказался.

Накануне стало известно, что Тимановскую пытались силой увезти с Олимпийских игр в Белоруссию. В Интернете была опубликована аудиозапись, на которой слышен диалог спортсменки с чиновниками, уговаривающими Тимановскую "подчиниться" и вернуться на родину.

Ранее Тимановская раскритиковала тренерский штаб сборной Белоруссии, назначивший спортсменку на эстафету 4 по 400 метров без ее ведома. После этого НОК Белоруссии сообщил, что легкоатлетка снимается с Олимпиады "по причине эмоционально-психологического состояния".

МОК планирует начать собственное расследование по делу Тимановской.