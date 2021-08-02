Великобритания просит выгнать российских спортсменов с Олимпиады в Токио

На Туманном Альбионе уверены, что россиянам нельзя участвовать в соревнованиях.

Британский политик Боб Сили и представитель Палаты общин Тобайас Эллвуд возмущены фактом участия российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Сили считает, что россиян необходимо дисквалифицировать, ведь они "были замешаны в величайшем допинговом скандале" и теперь не могут соревноваться на равных условиях с остальными странами. Политик уверен, что подобные полумеры лишь подрывают деятельность международных организаций.

По словам Тобайаса Эллвуда, России удалось обойти наказание ВАДА, и теперь она просто выступает "в новом обличье". Санкции не сработали, ведь россияне продолжают отбирать медали у других стран. Все это играет на руку "политическому режиму Москвы", использующему Олимпиаду ради международного признания, резюмировал Эллвуд.

На данный момент Россия, выступающая в Токио под флагом ОКР, взяла 44 награды: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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