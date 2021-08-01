Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская неожиданно попала в центр международного скандала. Спортсменка из-за недовольства решением тренеров отказалась выступать в эстафете 4 по 400 метров, а спортивные чиновники решили снять её со всех соревнований.

Тимановская резко отреагировала на попадание в состав эстафеты из-за того, что с ней никто не посоветовался. Легкоатлетка хотела выступать только в своём виде - 200-метровке. Спортсменка заявила, что никогда не бежала 400 метров.

"Всё решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Вышестоящие люди должны иногда считаться с нашим мнением!" - написала Тимановская в Instagram.

Реакция НОК Белоруссии

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии решил снять Кристину и с 200-метровки, выступив с официальным заявлением.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх", - говорится в сообщении.

Скандал в аэропорту Токио

Тимановскую такое положение дел не устроило и спортсменка устроила скандал в аэропорту. При помощи соцсетей и оппозиционного "Фонда спортивной солидарности" (BSSF) легкоатлетка опубликовала видео и заявила, что её вывозят из Токио силой.

В BSSF призвали белорусскую диаспору в Японии помочь спортсменке и вызвать полицию. Судя по видео, это и было сделано. Вылет Тимановской в Минск ожидается ближе к 17.00 мск.

Также в BSSF сообщили, что Тимановская собирается остаться в Европе. Для этого легкоатлетка хочет обратиться в посольство Австрии в Токио. Спортсменка попросила помощи Международного олимпийского комитета (МОК).

"Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это", - заявила Тимановская из аэропорта.