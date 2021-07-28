На олимпийском футбольном турнире в Токио определились все участники 1/4 финала. В последний день группового турнира прогремели три сенсации - борьбу за медали завершили команды Германии, Аргентины и Франции.
Немцы не смогли обыграть сборную Кот-д'Ивуара (1:1) и пропустили африканцев вперёд в турнирной таблице. Первое место в этой группе заняла сборная Бразилии, которая в параллельной игре победила Саудовскую Аравию (3:1).
Аргентина не смогла победить Испанию (1:1) и пропустила на второе место в группе Египет. Франция выступила ещё хуже - 0:4 в заключительной игре группы от Японии.
1/4 финала
1/2 финала
Четвертьфиналы состоятся 31 июля, полуфиналы - 2 августа, матч за бронзу и финал запланирован на 7 июля.
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