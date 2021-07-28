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Без Аргентины и Франции: все участники 1/4 финала Олимпиады по футболу

Спорт » Командные виды » Футбол

На олимпийском футбольном турнире в Токио определились все участники 1/4 финала. В последний день группового турнира прогремели три сенсации - борьбу за медали завершили команды Германии, Аргентины и Франции.

Без Аргентины и Франции: все участники 1/4 финала Олимпиады по футболу

Немцы не смогли обыграть сборную Кот-д'Ивуара (1:1) и пропустили африканцев вперёд в турнирной таблице. Первое место в этой группе заняла сборная Бразилии, которая в параллельной игре победила Саудовскую Аравию (3:1).

Аргентина не смогла победить Испанию (1:1) и пропустила на второе место в группе Египет. Франция выступила ещё хуже - 0:4 в заключительной игре группы от Японии. 

Плей-офф футбольного турнира Олимпиады

1/4 финала

  • А. Япония - Новая Зеландия.
  • Б. Испания - Кот-д'Ивуар.
  • В. Южная Корея - Мексика.
  • Г. Бразилия - Египет.

1/2 финала

  • Победитель А - Победитель Б.
  • Победитель В - Победитель Г.

Четвертьфиналы состоятся 31 июля, полуфиналы - 2 августа, матч за бронзу и финал запланирован на 7 июля.

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Автор: Артём Пермяков
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