Медведев вышел в 1/8 теннисного турнира Олимпиады-2020

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/16 финала Олимпиады в Токио обыграл индийского спортсмена Сумита Нагала. Встреча завершилась за 1 час 7 минут в двух сетах — 6:2, 6:1.

Медведев, который является вторым номером посева на Играх, сделал четыре подачи навылет и выиграл 82% очков на первой подаче. Нагал, занимающий 160-ю строчку в рейтинге ATP, сделал 31 невынужденную и пять двойных ошибок.

В 1/8 финала Медведев встретится с более классным соперником — итальянцем Фабио Фоньини, 31-й ракеткой мира.

Теннис на Олимпиаде-2020

У российских спортсменов остаются шансы на медали в четырёх видах.

В мужском одиночном разряде позже свои матчи 1/16 финала проведут Карен Хачанов и Аслан Карацев.

В женском одиночном разряде в 1/8 финала пробилась только Анастасия Павлюченкова. Первая ракетка России встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

В женском парном разряде борьбу продолжают Елена Веснина и Вероника Кудерметова.

Турнир в миксте начнётся 28 июля.