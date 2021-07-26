Российский теннисист Даниил Медведев в 1/16 финала Олимпиады в Токио обыграл индийского спортсмена Сумита Нагала. Встреча завершилась за 1 час 7 минут в двух сетах — 6:2, 6:1.
Медведев, который является вторым номером посева на Играх, сделал четыре подачи навылет и выиграл 82% очков на первой подаче. Нагал, занимающий 160-ю строчку в рейтинге ATP, сделал 31 невынужденную и пять двойных ошибок.
В 1/8 финала Медведев встретится с более классным соперником — итальянцем Фабио Фоньини, 31-й ракеткой мира.
У российских спортсменов остаются шансы на медали в четырёх видах.
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