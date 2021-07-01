Российский фанат, избитый украинцами, лишился флага и ушанки

Болельщик сборной России Денис Смоленский рассказал об инциденте во время матча Евро-2020 Украина — Швеция. Фанат принёс на трибуну российский флаг и поплатился за это.

Денис сообщил, что является уроженцем России, но долгое время проживает в Шотландии. Его друг Сергей Толкач родом из Украины, третий товарищ — Адам — из Польши. Друзья часто собираются вместе, чтобы посмотреть футбол и болеют за ту сборную, которая играет сейчас.

29 июня Денис, Сергей и Адам взяли национальные флаги и пошли болеть за Украину. Парни не ожидали, что на стадионе могут возникнуть какие-либо проблемы, но появление российского флага на трибуне вызвало яростную реакцию некоторых украинцев.

"Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала", — рассказал Денис в интервью RT.

Полиция задержала мужчину, который ударил Дениса. Парней пересадили на другие места, Сергей дал другу кофту с надпись "Украина", и они досмотрели игру.

По словам Сергея, не все украинцы негативно отреагировали на российский флаг. Многие защищали парней от нападения.

"Пара людей нам что-то говорила, но с кулаками был только один. Многие украинские болельщики защищали нас", — заявил он.

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