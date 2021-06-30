Болельщика с российским флагом избили на трибуне сборной Украины

Болельщик сборной России в Глазго пришёл на трибуну с фанатами сборной Украины. Жёлто-голубые проводили матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Сначала всё было хорошо для фаната — украинские и российские СМИ облетела фотография, где болельщики обнимаются с флагами двух стран. Но затем что-то пошло не так. Мужчина с флагом России получил по лицу. Кроме того, ему разорвали футболку российской команды и отобрали триколор.

"Единственный инцидент, который омрачил и без того красивую победу. Это не только недопустимо, но и бессмысленно. Для чего это нужно? К сожалению, не получилось обойтись без политики", — заявил после матча в комментарии "СЭ" депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв.

Сборная Украины победила Швецию в дополнительное время со счётом 2:1. Победный гол на 121-й минуте забил Артём Довбик.

Украинская команда впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Третьего июля в Риме сборная Украины сыграет против Англии. В других матчах этой стадии встретятся:

Швейцария — Испания;

Чехия — Дания;

Бельгия — Италия.