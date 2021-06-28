Моргенштерн рассказал, за сколько готов выйти на бой против Шлеменко

Рэпер Моргенштерн заявил, что согласится выйти на поединок с бойцом ММА Александром Шлеменко за крупную сумму. По словам исполнителя, он очень ценит свою голову, поэтому должен рассчитывать на гонорар, который позволит ему "продолжать быть тупым".

Ранее Шлеменко неоднократно критиковал Моргенштерна за пропаганду нездорового образа жизни и предлагал запретить его концерты. Рэпер на это ответил, что не стоит проводить бои ММА, которые подают плохой пример детям.

Во время интервью на канале Gazgolder у Моргенштерна спросили, что он думает по поводу словесной перепалки со Шлеменко и возможном поединке.

"Я очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него", — заявил рэпер.

Ранее исполнитель Джиган рассказал о том, что планирует провести поединок с Александром Емельяненко. Бой может состояться 9 ноября.

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