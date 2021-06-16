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Жеребьёвка определила возможных соперников "Спартака" в Лиге чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

В Ньоне 16 июня состоялась жеребьёвка второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. В так называемом "пути представителей лиг", где не выступают чемпионы, были определены три пары команд:

Жеребьёвка определила возможных соперников "Спартака" в Лиге чемпионов
  • "Селтик" (Шотландия) — "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Рапид" (Австрия) — "Спарта" (Чехия);
  • ПСВ (Голландия) — "Галатасарай" (Турция).

Матчи этого раунда состоятся 20/21 и 27/28 июля. Жеребьёвка третьего раунда, где сыграет московский "Спартак", состоится 19 июля.

Возможные соперники "Спартака" в ЛЧ

Красно-белые попадут в число несеянных при жеребьёвке. Из-за того, что мероприятие состоится до матчей второго раунда, круг возможных соперников "Спартака" известен уже сейчас. Пары "Рапид" — "Спарта" и ПСВ — "Галатасарай" не могут достаться российской команде, потому что тоже будут несеяннвми.

Также "Спартак" не сможет сыграть с донецким "Шахтёром" — УЕФА продолжает разводить команды из России и Украины. Таким образом, возможных соперников красно-белых всего четыре:

  • "Бенфика" (Португалия);
  • "Монако" (Франция);
  • победитель пары "Селтик" (Шотландия) — "Мидтьюллан" (Дания).

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Автор: Артём Пермяков
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