В Киеве хотят сделать лозунг "Слава Украине! Героям слава" официально футбольным

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что организация планирует утвердить приветствие членов ОУН* и УПА* "Слава Украине! Героям слава!" официальными символами футбольной Украины. Голосование по этому вопросу пройдёт 11 июня на заседании исполкома УАФ.

Павелко уточнил, что на голосование будут вынесены два вопроса:

Об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины — лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава". Об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН).

Напомним, ранее сборная Украины попала в скандал после презентации новой формы для Евро-2020. На футболках нанесена карта Украины образца 2014 года с Крымом и Донбассом в составе.

На воротничках футболок вышиты лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". В УЕФА приняли решение убрать вторую часть националистического приветствия, так как она имеет явно политический и милитаристский смысл.

*запрещены в России. ОУН и УПА действовали на стороне гитлеровской Германии во времена ВОВ.

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