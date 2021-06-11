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В Киеве хотят сделать лозунг "Слава Украине! Героям слава" официально футбольным

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что организация планирует утвердить приветствие членов ОУН* и УПА* "Слава Украине! Героям слава!" официальными символами футбольной Украины. Голосование по этому вопросу пройдёт 11 июня на заседании исполкома УАФ.

В Киеве хотят сделать лозунг "Слава Украине! Героям слава" официально футбольным

Павелко уточнил, что на голосование будут вынесены два вопроса:

  1. Об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины — лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".
  2. Об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН).

Напомним, ранее сборная Украины попала в скандал после презентации новой формы для Евро-2020. На футболках нанесена карта Украины образца 2014 года с Крымом и Донбассом в составе.

На воротничках футболок вышиты лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". В УЕФА приняли решение убрать вторую часть националистического приветствия, так как она имеет явно политический и милитаристский смысл.

*запрещены в России. ОУН и УПА действовали на стороне гитлеровской Германии во времена ВОВ.

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Контуры Крыма и националистические лозунги. УЕФА одобрил форму Украины к Евро-2020 — реакция России
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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