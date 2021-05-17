Совет директоров "Спартака" утвердил кандидатуру нового тренера

Совет директоров "Спартака" на совещании 17 мая утвердил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды. Португальский специалист будет готовить футболистов к следующему сезон, сообщает "СЭ".

В ближайшее время с новым наставником будет подписан контракт. Перед 51-летним специалистом поставлена задача выиграть чемпионский титул.

Руй Витория

В бытность футболистом Витория выступал за малоизвестные португальские клубы, завершив карьеру в возрасте 33-х лет. Сразу же он начал тренерскую карьеру.

До "Спартака" работал с такими командами:

"Бенфика" (юношеский состав);

"Фатима";

"Пасуш де Ферейра";

"Витория";

"Бенфика";

"Ан-Наср" (Саудовская Аравия).

С "Виторией" тренер выиграл Кубок Португалии, с "Бенфикой" завоевал все национальные трофеи. С лиссабонской командой Витория доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Спартак" в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Команда стартует в третьем раунде турнира. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о возможных соперниках красно-белых.