Совет директоров "Спартака" на совещании 17 мая утвердил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды. Португальский специалист будет готовить футболистов к следующему сезон, сообщает "СЭ".
В ближайшее время с новым наставником будет подписан контракт. Перед 51-летним специалистом поставлена задача выиграть чемпионский титул.
В бытность футболистом Витория выступал за малоизвестные португальские клубы, завершив карьеру в возрасте 33-х лет. Сразу же он начал тренерскую карьеру.
До "Спартака" работал с такими командами:
С "Виторией" тренер выиграл Кубок Португалии, с "Бенфикой" завоевал все национальные трофеи. С лиссабонской командой Витория доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Спартак" в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Команда стартует в третьем раунде турнира. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о возможных соперниках красно-белых.
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