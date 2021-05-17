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Совет директоров "Спартака" утвердил кандидатуру нового тренера

Спорт » Командные виды » Футбол

Совет директоров "Спартака" на совещании 17 мая утвердил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды. Португальский специалист будет готовить футболистов к следующему сезон, сообщает "СЭ".

Совет директоров "Спартака" утвердил кандидатуру нового тренера

В ближайшее время с новым наставником будет подписан контракт. Перед 51-летним специалистом поставлена задача выиграть чемпионский титул.

Руй Витория

В бытность футболистом Витория выступал за малоизвестные португальские клубы, завершив карьеру в возрасте 33-х лет. Сразу же он начал тренерскую карьеру.

До "Спартака" работал с такими командами:

  • "Бенфика" (юношеский состав);
  • "Фатима";
  • "Пасуш де Ферейра";
  • "Витория";
  • "Бенфика";
  • "Ан-Наср" (Саудовская Аравия).

С "Виторией" тренер выиграл Кубок Португалии, с "Бенфикой" завоевал все национальные трофеи. С лиссабонской командой Витория доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Спартак" в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Команда стартует в третьем раунде турнира. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о возможных соперниках красно-белых.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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