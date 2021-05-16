Известны четыре возможных соперника "Спартака" в Лиге чемпионов

"Спартак", сыграв вничью с "Ахматом" в последнем туре РПЛ (2:2), гарантировал участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Команда стартует в отборочном турнире с третьего раунда.

Матчи третьего раунда квалификации состоятся 3-4 и 10 августа. Своего первого соперника в Лиге чемпионов "Спартак" узнает через два месяца, во время жеребьёвки 19 июля.

Второй раунд

"Нечемпионская" квалификация Лиги чемпионов стартует со второго раунда, матчи состоятся 20-21 и 27-28 июля. На этой стадии сыграют вице-чемпионы Шотландии, Голландии, Турции, Чехии, Австрии и Дании.

На данный момент известно, что в Лигу чемпионов вышли "Селтик", ПСВ и "Галатасарай".

Шотландия — "Селтик".

Голландия — ПСВ.

Турция — "Галатасарай".

Чехия — "Спарта" или "Яблонец".

Австрия — "Рапид", ЛАСК или "Штурм".

Дания — "Брондбю" или "Мидтьюлланн".

Третий раунд

Три победителя второго раунда присоединятся к пяти командам в третьем, где будет также "Спартак". Здесь сыграют вице-чемпионы Украины и Бельгии, а также команды, которые заняли третьи места в Португалии и Франции.

Вероятно, УЕФА снова разведёт между собой команды из России и Украины, поэтому донецкий "Шахтёр" не попадётся красно-белым.

В Португалии третьей стала "Бенфика", а в Бельгии и Франции борьба за место в Лиге чемпионов идёт полным ходом.

Украина — "Шахтёр".

Португалия — "Бенфика".

Бельгия — "Брюгге" или "Генк".

Франция — "Лилль", ПСЖ, "Монако" или "Лион".

Четвёртый раунд

Четыре победителя третьего раунда разыграют две путёвки в плей-офф раунде (четвёртом). При этом существует вероятность изменения схемы проведения отбора. Для этого в финале Лиги Европы должен победить "Манчестер Юнайтед", а не "Вильярреал".

В таком случае дополнительная путёвка в Лигу чемпионов достанется третьей команде Франции, а "Бенфика" пройдёт в четвёртый раунд автоматом.

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