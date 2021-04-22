Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне и обошёл Федерера

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга турнира ATP в Барселоне победил испанца Альберта Рамоса. Встреча завершилась в трёх сетах — 6:4, 6:7, 6:4.

Соперником Рублёва по четвертьфиналу станет победитель встречи Роберто Баутиста Агут (Испания) — Янник Синнер (Италия).

После этой победы Рублёв гарантировал для себя седьмое место в рейтинге ATP по итогам недели. Россиянин набрал 6000 очков на данный момент и обошёл швейцарца Роджера Федерера.

В случае выхода в финал турнира Рублёв поднимется на шестое место, которое сейчас занимает немец Александр Зверев.

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