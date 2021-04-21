Агент футбольного тренера Массимо Карреры сообщил о том, что итальянец готов вернуться в Россию. По словам Андреа Д'Амико, конкретного предложения экс-тренер "Спартака" не получил.
Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год и привёл команду к чемпионскому титулу. Позже тренер работал в греческом АЕК и итальянском "Бари". Из клуба Серии С Каррера был уволен 20 апреля.
"Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что "Спартак" не выходил с нами на связь", — приводит "РБ-Спорт" слова Д'Амико.
Ранее стало известно, что "Спартак" покинет главный тренер Доменико Тедеско. Сейчас красно-белые ведут поиск нового наставника для команды.
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