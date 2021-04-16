Британцев возмутила новая форма сборной России на Олимпиаду

Журналист New York Times из Великобритании Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов для Олимпиады в Токио. Презентация экипировки прошла 14 апреля.

Форма выполнена с учётом требований Спортивного арбитражного суда (CAS), который запретил использовать российский флаг и словосочетание "Сборная России" на крупных международных турнирах до декабря 2022 года. Вместе с тем, не запрещено использовать расцветку российского флага.

Этот факт и возмутил журналиста. Панья отметил, что новая форма российских спортсменов напоминает большой флаг России.

"Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде", - написал Панья в Twitter.

Британские болельщики в комментария поддержали Панья. Ранее с критикой решения CAS выступили многие спортсмены западных стран. Они считают, что суд принял недостаточно жёсткое наказание для России по допинговому делу.