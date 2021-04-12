Биатлонистка Ушкина пока не перешла в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) не смог точно ответить на вопрос о переходе россиянки Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Проблема прорабатывается с учётом "конституции IBU".

Ушкина ранее заявила о желании перебраться в сборную Румынии. Несмотря на успешное выступление на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, спортсменка сообщила, что не изменит своего решения.

"Что касается смены гражданства, то мы получили официальный запрос и в настоящее время проверяем его в соответствии с принципами, изложенными в конституции IBU", — приводит "РИА Новости" заявление IBU.

Ранее были ужесточены правила перехода биатлонистов. Теперь спортсмены не только должны пройти "очистку", то есть не выступать за предыдущую сборную на протяжении двух лет, но и доказать "устойчивые связи" с новой командой.