Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал итоговый рейтинг спортсменов за сезон-2020/21. В этом списке учтены результаты выступлений биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, Кубке России и чемпионате России.
Лучшим среди мужчин стал Эдуард Латыпов. Он смог обойти Александра Логинова, который неудачно выступил на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Также лучшего россиянина в общем зачёте Кубка мира опередил Матвей Елисеев.
Логинов не смог занять первое место по итогам сезона в рейтинге СБР впервые с 2018 года.
Среди женщин первое место в рейтинге заняла Светлана Миронова. В первой тройке также Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.
Победителями Кубка России стали Дмитрий Иванов и Виктория Сливко.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.