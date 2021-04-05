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Миронова и Латыпов стали лучшими в рейтинге СБР сезона-2020/21

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал итоговый рейтинг спортсменов за сезон-2020/21. В этом списке учтены результаты выступлений биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, Кубке России и чемпионате России.

Миронова и Латыпов стали лучшими в рейтинге СБР сезона-2020/21

Лучшим среди мужчин стал Эдуард Латыпов. Он смог обойти Александра Логинова, который неудачно выступил на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Также лучшего россиянина в общем зачёте Кубка мира опередил Матвей Елисеев.

Логинов не смог занять первое место по итогам сезона в рейтинге СБР впервые с 2018 года.

  1. Эдуард Латыпов — 1315 очков.
  2. Матвей Елисеев — 1306.
  3. Александр Логинов — 1284.
  4. Евгений Гараничев — 1119.
  5. Карим Халили — 1076.
  6. Семён Сучилов — 832.
  7. Кирилл Стрельцов — 817.
  8. Дмитрий Иванов — 694.
  9. Василий Томшин — 642.
  10. Никита Поршнев — 634.

Среди женщин первое место в рейтинге заняла Светлана Миронова. В первой тройке также Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

  1. Светлана Миронова — 1360.
  2. Ульяна Кайшева — 1227.
  3. Лариса Куклина — 1154.
  4. Анастасия Егорова — 959.
  5. Ирина Казакевич — 930.
  6. Екатерина Носкова — 860.
  7. Валерия Васнецова — 854.
  8. Евгения Павлова — 848.
  9. Наталья Гербулова — 846.
  10. Татьяна Акимова — 843.

Победителями Кубка России стали Дмитрий Иванов и Виктория Сливко.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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