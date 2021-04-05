Миронова и Латыпов стали лучшими в рейтинге СБР сезона-2020/21

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал итоговый рейтинг спортсменов за сезон-2020/21. В этом списке учтены результаты выступлений биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, Кубке России и чемпионате России.

Лучшим среди мужчин стал Эдуард Латыпов. Он смог обойти Александра Логинова, который неудачно выступил на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Также лучшего россиянина в общем зачёте Кубка мира опередил Матвей Елисеев.

Логинов не смог занять первое место по итогам сезона в рейтинге СБР впервые с 2018 года.

Эдуард Латыпов — 1315 очков. Матвей Елисеев — 1306. Александр Логинов — 1284. Евгений Гараничев — 1119. Карим Халили — 1076. Семён Сучилов — 832. Кирилл Стрельцов — 817. Дмитрий Иванов — 694. Василий Томшин — 642. Никита Поршнев — 634.

Среди женщин первое место в рейтинге заняла Светлана Миронова. В первой тройке также Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

Светлана Миронова — 1360. Ульяна Кайшева — 1227. Лариса Куклина — 1154. Анастасия Егорова — 959. Ирина Казакевич — 930. Екатерина Носкова — 860. Валерия Васнецова — 854. Евгения Павлова — 848. Наталья Гербулова — 846. Татьяна Акимова — 843.

Победителями Кубка России стали Дмитрий Иванов и Виктория Сливко.